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L'UEFA est prête à boycotter la Coupe du monde
information fournie par So Foot 29/07/2026 à 11:55
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L'UEFA est prête à boycotter la Coupe du monde

L'UEFA est prête à boycotter la Coupe du monde

Il faut agir, et vite. C’est ce qu’ont affirmé des « personnalités importantes du football » auprès du Telegraph quant au projet de vente par la FIFA de la Coupe du monde à des investisseurs privés estimé à 20 milliards de dollars (17,5 millions d’euros). Selon le quotidien britannique, l’UEFA serait prête à boycotter l’édition masculine 2030, la Coupe du monde féminine 2029 et la Coupe du monde des clubs de la même année , alors que les discussions s’intensifient quant à une auto-suspension des 55 pays membres.

L’unanimité est requise pour soutenir la démarche, dont la faisabilité est d’ores et déjà évaluée en coulisses par du lobbying avant un appel vidéo impliquant toutes les nations européennes ce jeudi. « L’UEFA est prête à tout pour se retirer » , a déclaré un dirigeant du football européen au journal anglais, alors que la confédération s’est déjà insurgée du projet de Gianni Infantino.…

NB pour SOFOOT.com

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