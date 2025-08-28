 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’UEFA change l’heure du coup d’envoi de la finale de Ligue des champions
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 13:22

L’UEFA change l’heure du coup d’envoi de la finale de Ligue des champions

L’UEFA change l’heure du coup d’envoi de la finale de Ligue des champions

Pour tous les enfants qui pourront enfin voir les deux mi-temps.

La Ligue des champions 2025-2026 s’apprête à lancer son grand spectacle avec le tirage au sort de la phase de groupes qui se tiendra jeudi à 18h. L’UEFA a déjà décidé de donner le ton et… l’heure puisque la finale de prévue à Budapest le 30 mai prochain ne débutera pas à 21h, mais trois heures plus tôt, à 18h .…

