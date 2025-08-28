L’UEFA change l’heure du coup d’envoi de la finale de Ligue des champions
Pour tous les enfants qui pourront enfin voir les deux mi-temps.
La Ligue des champions 2025-2026 s’apprête à lancer son grand spectacle avec le tirage au sort de la phase de groupes qui se tiendra jeudi à 18h. L’UEFA a déjà décidé de donner le ton et… l’heure puisque la finale de prévue à Budapest le 30 mai prochain ne débutera pas à 21h, mais trois heures plus tôt, à 18h .…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
