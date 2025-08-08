L’UEFA aurait envoyé plus de 10 millions d’euros à la fédération russe
Deux poids, deux mesures.
L’UEFA aurait envoyé pour un total de 10,8 millions d’euros à la fédération russe depuis le début de la guerre, selon les informations révélées ce vendredi par The Guardian . À l’inverse, elle aurait refusé d’accorder la même aide à la fédération ukrainienne, sous prétexte que les clubs ukrainiens sont situés dans des « zone d’opérations militaires » , explique le tabloïd anglais.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
