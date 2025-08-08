Après la descente aux enfers d’Ajaccio, le FC 93 Bobigny tente le coup pour intégrer le National

La DNCG ou la FFF aurait mal fait les choses ? Impossible…

La chute de l’AC Ajaccio a déjà fait un heureux. Boulogne Côte d’Opale vient tout juste d’être promu après la relégation administrative des Ajacciens. Mais la descente aux enfers des Corses semble interminable et ces derniers pourraient même déposer le bilan dans les prochains jours. Une situation qui n’arrange personne en ce jour de reprise du championnat National qui pourrait donc se jouer à 17 . Mais un club n’a pas dit son dernier mot : le FC 93 Bobigny, qui souhaite faire partie du troisième échelon français cette saison.…

RFP pour SOFOOT.com