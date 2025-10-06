L'UEFA approuve « à contrecœur » la délocalisation de matchs de Liga et Serie A

Le football part en couilles, épisode 283.

L’UEFA a autorisé ce lundi, « à contrecœur » et « à titre exceptionnel », la délocalisation de deux matchs de Liga et de Serie A . Le match de la 17 e journée du championnat espagnol entre Villarreal et Barcelone se jouera donc le 20 décembre prochain à Miami, aux États-Unis, tandis que la rencontre de la 24 e journée du Calcio entre l’AC Milan et Côme se tiendra le 8 février 2026 à Perth, en Australie. Une première mondiale pour des rencontres de championnats nationaux.…

FL pour SOFOOT.com