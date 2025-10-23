L'UE va s'engager à répondre aux besoins financiers de l'Ukraine en 2026-2027-projet

Les dirigeants des pays membres de l'Union européenne vont s'engager à répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine pour 2026-2027, montre un projet de texte qui doit être approuvé lors d'un sommet européen organisé à Bruxelles.

Une source a dit à Reuters que la Belgique, où sont placés la majorité des avoirs russes qui serviront à financer le projet de prêt de 140 milliards d'euros accordé à l'Ukraine, avait apporté son soutien au plan.

Le texte ne fait toutefois pas référence à cette proposition.

