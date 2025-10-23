 Aller au contenu principal
L'UE va s'engager à répondre aux besoins financiers de l'Ukraine en 2026-2027-projet
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 21:21

Les dirigeants des pays membres de l'Union européenne vont s'engager à répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine pour 2026-2027, montre un projet de texte qui doit être approuvé lors d'un sommet européen organisé à Bruxelles.

Une source a dit à Reuters que la Belgique, où sont placés la majorité des avoirs russes qui serviront à financer le projet de prêt de 140 milliards d'euros accordé à l'Ukraine, avait apporté son soutien au plan.

Le texte ne fait toutefois pas référence à cette proposition.

(Jan Strupczewski, rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
  • 21:57

    PQ un pret vu que l argent russe est deja pour l essentiel en cash .. ah je sais les prets c est les contribuables européens qui vont servir de garantie ... soit on prend le cash ... soit on fait un pret sur les actifs russes , du cash en partie ...et le contribuable allemand comme francais seront en premiére ligne comme garantie à ces prets .. je ne vois pas la Russie accepter une reddition à nos conditions et accepter de payer des dommages de guerre en tant que vaincu .

