L’ouverture du score tranquille de Michael Olise
Il est là, l’homme en forme de ce début de saison !
Déjà brillant avec le Bayern Munich en Bundesliga (trois réalisations inscrites en deux journées), Michael Olise confirme son énergie du moment en équipe de France : opposés à l’Ukraine dans une rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, les Bleus ont vu le Bavarois ouvrir le score avant même la dixième minute de jeu .…
FC pour SOFOOT.com
