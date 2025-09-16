L’ouverture du score de Timothy Weah pour l’OM contre le Real Madrid en vidéo
Fou, au moins pendant quelques minutes.
Après avoir miraculeusement tenu pendant 20 minutes, l’OM est venu surprendre le Real Madrid sur sa pelouse, ce mardi soir. Une récupération haute de Mason Greenwood dans les pieds d’Arda Güler, puis un décalage pour Timothy Weah, qui a armé une frappe puissante pour tromper Thibaut Courtois. …
CG pour SOFOOT.com
