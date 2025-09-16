 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’ouverture du score de Timothy Weah pour l’OM contre le Real Madrid en vidéo
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 21:47

L’ouverture du score de Timothy Weah pour l’OM contre le Real Madrid en vidéo

L’ouverture du score de Timothy Weah pour l’OM contre le Real Madrid en vidéo

Fou, au moins pendant quelques minutes.

Après avoir miraculeusement tenu pendant 20 minutes, l’OM est venu surprendre le Real Madrid sur sa pelouse, ce mardi soir. Une récupération haute de Mason Greenwood dans les pieds d’Arda Güler, puis un décalage pour Timothy Weah, qui a armé une frappe puissante pour tromper Thibaut Courtois.

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Qarabag crée l’exploit à Benfica
    Qarabag crée l’exploit à Benfica
    information fournie par So Foot 16.09.2025 23:27 

    Grand favori face au 36 e (sur 36) de la dernière Ligue Europa, Benfica s’est complètement sabordé face à Qarabag qui, pour sa deuxième participation en C1, remporte sa toute première victoire dans la reine des compétitions européennes. Les Portugais font rapidement ... Lire la suite

  • La Juventus arrache un point face au Borussia Dortmund
    La Juventus arrache un point face au Borussia Dortmund
    information fournie par So Foot 16.09.2025 23:12 

    Juventus 4-4 Borussia Dortmund Buts : Yildiz (64 e ), Vlahovic (67 e , 90 e +4), Kelly (90 e +6) pour la Juve // Adeyemi (53 e ), Nmecha (65 e ), Coutou (75 e ), Bensebaïni (86 e sp) pour le BVB Plus d’informations à venir. … JD pour SOFOOT.com

  • Tottenham tout petit vainqueur face à Villarreal
    Tottenham tout petit vainqueur face à Villarreal
    information fournie par So Foot 16.09.2025 23:09 

    Tottenham 1-0 Villarreal But : Luiz Junior (3 e csc) pour les Spurs A chaque soirée de C1 sa rencontre vilain petit canard. Ce mardi soir, la palme est attribuée à ce triste Tottenham-Villarreal. Enfin, triste en comparaison avec le reste.… JD pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • L'OM écœuré par le Real Madrid et deux penaltys de Mbappé
    L'OM écœuré par le Real Madrid et deux penaltys de Mbappé
    information fournie par So Foot 16.09.2025 22:59 

    Pour son retour en Ligue des champions, l'OM est passé par plusieurs émotions contre un Real Madrid réduit à dix en seconde période, mais vainqueur au bout de l'histoire grâce à deux penaltys de Kylian Mbappé (2-1). Timothy Weah avait pourtant mis Marseille devant, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank