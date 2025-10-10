 Aller au contenu principal
L'ouverture du score de Mbappé contre l'Azerbaïdjan en vidéo
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 22:12

L'ouverture du score de Mbappé contre l'Azerbaïdjan en vidéo

L'ouverture du score de Mbappé contre l'Azerbaïdjan en vidéo

Le premier but du deuxième mandat de Sébastien Lecornu ?

D’un joli slalom, Kylian Mbappé a ouvert le score face à l’Azerbaïdjan juste avant la mi-temps. En accélérant dans l’axe, le Kyk’s a passé deux azerbaïdjanais, s’est servi de Hugo Ekitike, puis a envoyé une belle frappe du pied droit. L e capitaine des Bleus a marqué son cinquième but lors de ses cinq derniers matchs. Il marque son 53 e but en sélection, se rapprochant ainsi un peu plus des 57 réalisations d’Olivier Giroud avec les Bleus. L’équipe de France a gardé le ballon pendant 75 % du temps lors de la première mi-temps, qui s’est terminée sur un score de 1-0.…

UL pour SOFOOT.com

  • Kylian Mbappé a lancé les Bleus vers un succès logique contre l'Azerbaïdjan en qualification du Mondial, le 10 octobre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )
    Mondial-2026: portée par Mbappé, la France se rapproche de la qualification
    information fournie par AFP 10.10.2025 22:57 

    Portée par sa superstar Kylian Mbappé, buteur et passeur, l'équipe de France a effectué un grand pas vers la qualification pour le Mondial-2026 en dominant logiquement le modeste Azerbaïdjan (3-0), vendredi au Parc des Princes. La dernière fois que les Bleus avaient ... Lire la suite

  • L'Allemagne déroule, la Belgique et la Suède galèrent
    L'Allemagne déroule, la Belgique et la Suède galèrent
    information fournie par So Foot 10.10.2025 22:47 

    Les multiplex de National sont plus sympas. Peu de buts, un seul match dingue, le multiplex de la soirée européenne de qualifications au Mondial a été timide. Grâce à un seul penalty signé Granit Xhaka, la Suisse bat la Suède et confirme son statut de favori du ... Lire la suite

  • La France gagne sans régaler contre l'Azerbaïdjan
    La France gagne sans régaler contre l'Azerbaïdjan
    information fournie par So Foot 10.10.2025 22:39 

    À la limite d'endormir son monde pendant une heure, l'équipe de France s'est contentée de gagner (3-0) pendant que Sébastien Lecornu succédait à Sébastien Lecornu à Matignon. Avec un but de Kylian Mbappé et une belle gourmandise de Florian Thauvin pour son retour ... Lire la suite

  • L'Alético et l'Inter font match nul... en Libye
    L'Alético et l'Inter font match nul... en Libye
    information fournie par So Foot 10.10.2025 22:02 

    Nicolas Sarkozy est-il impliqué dans l’organisation ? Puisque le foot ne finit pas d’avoir des idées pourries, c’est en Libye qu’il fallait être pour voir l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan s’écharper en… match amical. En pleine trêve internationale, les deux ... Lire la suite

