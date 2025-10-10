L'ouverture du score de Mbappé contre l'Azerbaïdjan en vidéo

Le premier but du deuxième mandat de Sébastien Lecornu ?

D’un joli slalom, Kylian Mbappé a ouvert le score face à l’Azerbaïdjan juste avant la mi-temps. En accélérant dans l’axe, le Kyk’s a passé deux azerbaïdjanais, s’est servi de Hugo Ekitike, puis a envoyé une belle frappe du pied droit. L e capitaine des Bleus a marqué son cinquième but lors de ses cinq derniers matchs. Il marque son 53 e but en sélection, se rapprochant ainsi un peu plus des 57 réalisations d’Olivier Giroud avec les Bleus. L’équipe de France a gardé le ballon pendant 75 % du temps lors de la première mi-temps, qui s’est terminée sur un score de 1-0.…

UL pour SOFOOT.com