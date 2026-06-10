La politique migratoire américaine avant la Coupe du monde interpelle l’ONU

Une histoire qui va bien plus loin que le football. L’histoire d’Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien refoulé à peine arrivé sur le sol américain, a interpellé les hautes sphères mondiales. Car cette affaire est révélatrice d’une politique migratoire extrêmement rigide organisée par Donald Trump depuis son retour à la présidence des États-Unis en 2025.

Une politique qui « affecte les droits humains et la dignité humaine »

Cette fois-ci, c’est à l’ONU que des voix comme celle de Volker Türk se sont élevées. « J’espère vraiment qu’il y aura une remise en question en profondeur de la manière dont l’application des politiques migratoires affecte les droits humains et la dignité humaine, et que, notamment dans le cadre de la Coupe du monde, on repense les politiques qui, malheureusement, semblent prévaloir actuellement, en particulier aux États-Unis », lance le haut-commissaire des droits de l’Homme lors d’une conférence de presse organisée à Genève, ce mercredi. Il appelle également « à une remise en question en profondeur » concernant l’application de sa politique migratoire pour le tournoi.…

EM pour SOFOOT.com