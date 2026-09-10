L'Opep révise encore à la baisse sa prévision de la demande de pétrole en 2026

( AFP / JOE KLAMAR )

L'Opep, l'alliance de pays exportateurs de pétrole, a encore révisé à la baisse sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole sur l'année 2026, sur fond d'incertitudes persistantes liées à la guerre au Moyen-Orient, selon un communiqué.

Dans son rapport de septembre publié jeudi, l'organisation dit prévoir désormais 400.000 barils par jour d'augmentation de la demande mondiale de pétrole sur l'année en cours, soit une demande totale de 105,84 millions de barils par jour.

Un mois plus tôt, l'Opep anticipait une hausse moyenne de 600.000 barils par jour et en avril, elle attendait une hausse de la demande de 1,4 mb/jour.

En revanche, l'organisation révise à la hausse sa prévision concernant la croissance de la demande de pétrole en 2027. Elle est désormais évaluée à 2,4 mb/j, soit 400.000 barils supplémentaires par rapport à l'estimation d'août dernier, selon ce rapport qui réévalue les perspectives chaque mois en fonction de la conjoncture économique mondiale.

L'Opep anticipe pour 2027 une demande totale de 108,19 mb/j.

L'organisation regroupe dorénavant 11 pays producteurs, emmenés par l'Arabie saoudite, depuis le retrait effectif début mai de l'un de ses membres, les Emirats arabes unis. L'alliance élargie, Opep+, compte dix Etats de plus, menés par la Russie.

Dans sa communication jeudi, l'organisation précise que la production de l'Arabie Saoudite est tombée en août à 6,24 millions de barils/jour, contre 8,1 millions/jour en juillet et 7,1 millions/jour en juin.

Les cours du pétrole grimpent encore jeudi, portés par le conflit au Moyen-Orient qui s'étend et continue d'entraver la navigation maritime dans la région du Golfe.

Avec le verrouillage par l'Iran du détroit d'Ormuz de l'autre côté de la péninsule arabique, l'Arabie saoudite a été contrainte de rediriger une grande partie de ses exportations de pétrole, via un oléoduc, vers le port saoudien de Yanbu sur la mer Rouge.

Mais depuis juillet, les Houthis ont décrété un blocus maritime dans la zone pour les navires saoudiens, et la semaine dernière, le mouvement a lancé, au Yémen cette fois, une vaste offensive vers la mer Rouge, pour tenter de prendre le contrôle du stratégique détroit de Bab el-Mandeb, reliant l'Asie à l'Europe via la mer Rouge et le canal de Suez.