L'OMS réduit d'un tiers son appel de fonds pour les urgences sanitaires en 2026

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un appel de fonds d'un milliard de dollars pour les urgences sanitaires cette année, soit une baisse d'un tiers par rapport à l'année dernière, en raison de la diminution des contributions des donateurs et des doutes quant aux contributions de son ancien principal donateur, les États-Unis.

"Nous nous concentrons sur les plus démunis, là où nous pouvons sauver le plus de vies", a déclaré mardi le directeur exécutif Chikwe Ihekweazu lors d'une conférence de presse à Genève, précisant que les fonds seraient alloués à 36 programmes d'urgences, notamment à Gaza, au Soudan et en Ukraine.

"Nous sommes profondément préoccupés par l'ampleur des besoins et par la manière dont nous allons y répondre", a-t-il ajouté.

Chikwe Ihekweazu a démenti toute possibilité que l'OMS abandonne certains de ses programmes. "Ce que nous avons fait, dans chacun de ces contextes, c'est que nous n'avons peut-être pas fait autant que nous aurions voulu", a-t-il déclaré aux journalistes.

Les États-Unis ont officiellement quitté l'OMS le 22 janvier, reprochant à l'agence mondiale de la santé sa gestion de la pandémie de COVID-19. L'OMS a vigoureusement défendu son bilan.

Dans le passé, les États-Unis ont été l'un des principaux contributeurs à l'appel de fonds pour les urgences sanitaires de l'OMS, qui repose sur des dons volontaires, et à son budget plus large, basé en partie sur les cotisations obligatoires des membres.

Chikwe Ihekweazu a déclaré l'année dernière que Washington n'était pas un donateur important de l'appel d'urgence, citant l'Union européenne, l'Arabie saoudite et l'Allemagne comme principaux contributeurs.

(Rédigé par Emma Farge, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)