L’OM va finalement devoir patienter pour Beye

C’est officiel : l’OM est plus fatigant qu’un marathon. Pris dans une tornade médiatique depuis une semaine, l’Olympique de Marseille continue de faire parler. Alors que l’épisode Medhi Benatia se règle doucement, celui de Habib Beye patine. Annoncé imminemment par Frank McCourt ce mardi, l’entraîneur sénégalais n’a toujours pas été libéré par le Stade rennais. Comme le précise RMC Sport, une conciliation encadrée par la commission juridique de la LFP avait lieu cet après-midi entre Beye et Rennes. Afin de convenir d’une séparation définitive entre toutes les parties.

Mais cette conciliation n’a rien donné et la procédure doit donc se poursuivre. Le 12 février dernier, Habib Beye avait eu un entretien préalable avec la direction rennaise actant alors son arrivée probable à l’OM. Rennes disposait ainsi d’un délai d’un mois entre cet entretien et la notification de la rupture du contrat de Beye (soit jusqu’au 12 mars). En attendant, l’entraîneur ne peut donc s’engager nulle part. À moins que le Stade rennais ne décide de notifier sa rupture de contrat au plus vite, pour lui permettre d’enfin retrouver Marseille.…

AB pour SOFOOT.com