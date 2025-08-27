L'OM tient sa recrue du Real Madrid
CeballOM.
Depuis qu’Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’Olympique de Marseille cherche à recruter un joueur au milieu de terrain. Selon les informations de RMC Sport ce mercredi, les Phocéens ont trouvé un accord avec le Real Madrid pour le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer