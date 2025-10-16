L'OM se serait renseigné sur Endrick
On est si bien ensemble.
Alors que le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que le 1er janvier 2026, les rumeurs commencent déjà à agiter la planète football. Selon ESPN Brésil , l’Olympique de Marseille se serait renseigné auprès du Real Madrid pour s’attacher les services d’Endrick cet hiver.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer