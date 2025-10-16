 Aller au contenu principal
L'OM se serait renseigné sur Endrick
16/10/2025 à 21:11

L'OM se serait renseigné sur Endrick

L'OM se serait renseigné sur Endrick

On est si bien ensemble.

Alors que le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que le 1er janvier 2026, les rumeurs commencent déjà à agiter la planète football. Selon ESPN Brésil , l’Olympique de Marseille se serait renseigné auprès du Real Madrid pour s’attacher les services d’Endrick cet hiver.…

LB pour SOFOOT.com

Sport
A lire aussi

  • Carton plein pour les équipes anglaises, le Bayern renoue avec le succès
    Carton plein pour les équipes anglaises, le Bayern renoue avec le succès
    information fournie par So Foot 16.10.2025 23:43 

    Une soirée sans matchs nuls. À l’instar de la journée de mercredi, les quatre rencontres du jour ont sacré un vainqueur. Une soirée qui a une nouvelle fois fait étal du talent des écuries anglaises. Si Chelsea a montré la voie mercredi soir face au Paris FC (4-0), ... Lire la suite

  • Kang-in Lee élu meilleur joueur asiatique de l'année 2025
    Kang-in Lee élu meilleur joueur asiatique de l'année 2025
    information fournie par So Foot 16.10.2025 23:16 

    Le meilleur remplaçant. À l’occasion des AFC Awards, le Parisien Kang-in Lee a été sacré meilleur joueur international asiatique de l’année 2025 , une première pour un joueur du PSG. Avec un bilan de 49 matchs toutes compétitions confondues, pour sept buts et six ... Lire la suite

  • Le Real Madrid s'est baladé face au Paris Saint-Germain
    Le Real Madrid s'est baladé face au Paris Saint-Germain
    information fournie par So Foot 16.10.2025 23:01 

    Le Paris Saint-Germain est déjà en grand danger dans cette campagne de Ligue des champions. Reparti bredouille de Wolfsburg, le PSG s'est de nouveau incliné ce jeudi soir, cette fois face au Real Madrid (1-2). Dotées d'un calendrier particulièrement relevé, les ... Lire la suite

  • Corinne Diacre : « Mon caractère, je l’ai et je le garderai toujours »
    Corinne Diacre : « Mon caractère, je l’ai et je le garderai toujours »
    information fournie par So Foot 16.10.2025 22:38 

    Débarquée à la tête des Marseillaises, Corinne Diacre va diriger ce samedi face au Paris FC son premier match de championnat depuis 12 ans. Remise en question, Waddle, ambitions pour le club et jardinage : aucun sujet n’a été éludé par l’ancienne sélectionneuse ... Lire la suite

