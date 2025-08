L'OM s'offre un Américain

Il n’a pas encore tué le père.

Comme George il y a 25 ans, Timothy portera les couleurs du PSG et de l’OM. Weah fils devient officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. L’international américain de 25 ans est prêté avec option d’achat par la Juventus. Celle-ci a été fixée à 14 millions d’euros, indique L’Équipe . L’OM est dithyrambique sur son profil : « Timothy Weah a la flamme. Celle qui n’éblouit pas, mais qui éclaire son chemin avec humilité et détermination. Loin d’être dans l’ombre, il est devenu une lumière discrète, mais bien à lui et bien décidé à se faire un prénom » , romantise le communiqué. Après l’arrivée d’Igor Paixão et le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM renforce son secteur offensif et apporte de la concurrence à Mason Greenwood.…

UL pour SOFOOT.com