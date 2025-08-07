 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deux footballeurs italiens de 19 ans meurent dans un accident de voiture
information fournie par So Foot 07/08/2025 à 14:09

Deux footballeurs italiens de 19 ans meurent dans un accident de voiture

Deux footballeurs italiens de 19 ans meurent dans un accident de voiture

Ce mardi, Fabio Rosa et Danilo Boz , deux jeunes footballeurs italiens du Maniago Vajont, ont trouvé la mort dans un tragique accident de voiture . Leur décès a été annoncé ce mercredi dans un communiqué du club, qui rend hommage à « deux garçons spéciaux, deux sourires inoubliables, deux énergies contagieuses qui ont laissé une marque profonde sur tous nos cœurs, sûr et en dehors du terrain », écrit le club de cinquième division italienne.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Les deux joueurs de 19 ans revenaient d’un entraînement, conduits par un de leurs coéquipiers, Andrea Zoccoletto, lorsque leur voiture a percuté un SUV à la sortie d’un tunnel , rapporte le Notizie Audacie. Zoccoletto, ainsi que la conductrice du SUV, ont été transférés à l’hôpital. Le tunnel de Val Colvera a été fermé à la circulation et une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances de l’accident, détaille le média italien.…

ARM pour SOFOOT.com

