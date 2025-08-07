 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AC Ajaccio : la fête est finie
information fournie par So Foot 07/08/2025 à 13:29

Alors qu'il vient de renoncer à la Ligue 2 en ne faisant pas appel devant le CNSOF, l'AC Ajaccio fait désormais face à la menace d'un dépôt de bilan. S'il doit encore présenter un budget pour rester en National, le club corse semble au bord du précipice.

Combien de temps faudra-t-il attendre pour que l’AC Ajaccio ait une chance de laver l’affront du dernier derby corse, perdu 4-0 en janvier dernier face à Bastia ? Pas demain la veille, puisque le club majeur de la préfecture de Corse du Sud vient d’officiellement acter sa relégation en Ligue 2 en ne présentant pas de dossier devant le CNOSF, sa dernière chance pour échapper à une sanction prononcée en décembre dernier et confirmée en juillet. Ainsi, les Orsi di Timizzolo quittent un monde pro auquel ils s’accrochaient depuis 27 ans.

Adieu la Ligue 2 et adieu le monde pro ?

Dans un message laconique sur X, le club a ainsi annoncé qu’il renonçait à faire appel devant le CNOSF, et donc faire une croix sur la Ligue 2, quelques heures avant la limite fixée. « Pas en mesure » de saisir l’instance – des termes révélateurs de l’impasse -, les dirigeants « s’attellent à présenter un budget pour évoluer en National 1 afin de préserver le statut professionnel » selon cette même communication. Signe que le National est lui aussi loin d’être acquis et que la route est encore bien sinueuse pour les Blanc et Rouge. Malgré un optimisme de façade et une assurance bien trempée à l’annonce de la relégation – « l’argent sera sur le compte, on aura la garantie bancaire et on espère qu’on sera entendu » -, le président Alain Orsoni n’aura donc pas réussi à remplir les coffres d’un club endetté à hauteur de 13 millions d’euros. Avec un tel trou dans la caisse, le club se tourne donc vers le National, qui, avec sa future transformation en Ligue 3, apparaît presque d’ores et déjà trop grand et trop coûteux.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
