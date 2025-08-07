Deux Lillois mis à l'honneur pour les trophées Kopa et Yachine
De quoi revaloriser la Ligue 1 ?
Qui dit jeudi 7 août, dit nomination du Ballon d’or. En attendant la liste des trente petits chanceux qui pourront espérer soulever le graal à Paris le 22 septembre, les prétendants au trophée Kopa et Yachine ont été dévoilés.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer