Deux Lillois mis à l'honneur pour les trophées Kopa et Yachine
information fournie par So Foot 07/08/2025 à 14:44

Deux Lillois mis à l'honneur pour les trophées Kopa et Yachine

Deux Lillois mis à l'honneur pour les trophées Kopa et Yachine

De quoi revaloriser la Ligue 1 ?

Qui dit jeudi 7 août, dit nomination du Ballon d’or. En attendant la liste des trente petits chanceux qui pourront espérer soulever le graal à Paris le 22 septembre, les prétendants au trophée Kopa et Yachine ont été dévoilés.…

