Il faudra se montrer patient avant de revoir James Maddison sur un terrain

Foutu genou…

Les images de blessures ne sont jamais belles à voir. Pour la dernière de Son sous le maillot des Spurs , James Maddison était rentré à la 74 e minute , pour l’un des derniers amicaux de Tottenham avant d’affronter le PSG en Supercoupe d’Europe. Malheureusement, dix minutes auront suffi à l’ancien Foxe pour connaître une rupture des ligaments croisés du genou droit. Ce même genou qui lui avait fait manquer la finale de Ligue Europa contre Manchester United en mai dernier (1-0).…

RFP pour SOFOOT.com