Il faudra se montrer patient avant de revoir James Maddison sur un terrain
07/08/2025 à 13:08

Il faudra se montrer patient avant de revoir James Maddison sur un terrain

Il faudra se montrer patient avant de revoir James Maddison sur un terrain

Foutu genou…

Les images de blessures ne sont jamais belles à voir. Pour la dernière de Son sous le maillot des Spurs , James Maddison était rentré à la 74 e minute , pour l’un des derniers amicaux de Tottenham avant d’affronter le PSG en Supercoupe d’Europe. Malheureusement, dix minutes auront suffi à l’ancien Foxe pour connaître une rupture des ligaments croisés du genou droit. Ce même genou qui lui avait fait manquer la finale de Ligue Europa contre Manchester United en mai dernier (1-0).…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Deux Lillois mis à l'honneur pour les trophées Kopa et Yachine
    Deux Lillois mis à l'honneur pour les trophées Kopa et Yachine
    information fournie par So Foot 07.08.2025 14:44 

    De quoi revaloriser la Ligue 1 ? Qui dit jeudi 7 août, dit nomination du Ballon d’or. En attendant la liste des trente petits chanceux qui pourront espérer soulever le graal à Paris le 22 septembre, les prétendants au trophée Kopa et Yachine ont été dévoilés.… ... Lire la suite

  • Deux footballeurs italiens de 19 ans meurent dans un accident de voiture
    Deux footballeurs italiens de 19 ans meurent dans un accident de voiture
    information fournie par So Foot 07.08.2025 14:09 

    Ce mardi, Fabio Rosa et Danilo Boz , deux jeunes footballeurs italiens du Maniago Vajont, ont trouvé la mort dans un tragique accident de voiture . Leur décès a été annoncé ce mercredi dans un communiqué du club, qui rend hommage à « deux garçons spéciaux, deux ... Lire la suite

  • AC Ajaccio : la fête est finie
    AC Ajaccio : la fête est finie
    information fournie par So Foot 07.08.2025 13:29 

    Alors qu'il vient de renoncer à la Ligue 2 en ne faisant pas appel devant le CNSOF, l'AC Ajaccio fait désormais face à la menace d'un dépôt de bilan. S'il doit encore présenter un budget pour rester en National, le club corse semble au bord du précipice. Combien ... Lire la suite

  • L’OM tire dans tous les sens et aurait ciblé Amine Adli
    L’OM tire dans tous les sens et aurait ciblé Amine Adli
    information fournie par So Foot 07.08.2025 13:04 

    La machine Longoria est de retour. Une chose est sûre : l’Olympique de Marseille ne chôme pas ces dernières semaines . La piste menant à Edon Zhegrova évoquée ce mercredi serait à l’arrêt pour l’instant, faute de place pour un joueur extracommunautaire. D’ailleurs ... Lire la suite

