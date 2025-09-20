 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'OM retourne à Rome
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 23:37

L'OM retourne à Rome

L'OM retourne à Rome

On prend les mêmes et on recommence.

La nouvelle est tombée comme un couperet ce samedi après-midi : après le Classique prévu ce dimanche face au PSG, les joueurs olympiens et le staff réitérera l’expérience du « ritiro » à Rome comme la saison dernière.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
