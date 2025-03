information fournie par So Foot • 02/03/2025 à 22:42

L'OM repart de l'avant

L'OM a retrouvé le chemin de la victoire contre Nantes dimanche soir (2-0). Amine Gouiri et Mason Greenwood ont permis aux Marseillais de se sortir du piège, et de se remettre la tête à l'endroit. Le club phocéen, deuxième de Ligue 1, reprend trois points d'avance sur Nice.

Marseille 2-0 Nantes

Buts : Gouiri (73 e ), Greenwood (77 e )

Retour au calme, et à la victoire. Huit jours après la débâcle auxerroise, couronnée d’une énorme polémique arbitrale, l’Olympique de Marseille a retrouvé un contexte un peu plus serein au Vélodrome. Pas de polémique arbitrale, cette fois, ni d’errements défensifs majeurs. Les hommes de Roberto De Zerbi ont réussi à décoller le sparadrap nantais (2-0), à force de patience, grâce à deux buts dans les vingt dernières minutes. De quoi tourner la page et se relancer, à deux semaines du Classique contre le PSG.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com