L'OM officialise (encore) une nouvelle recrue
Et voici le 76 e joueur recruté par l’OM lors de ce dernier jour de mercato.
Le marché des transferts se clôturait ce lundi à 20 heures, mais les clubs continuent d’annoncer leurs recrues signées sur le gong. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas chômé en cette ultime journée, et Marseille a officialisé ce mardi matin l’arrivée de Nayef Aguerd (29 ans), quelques minutes après celle de Matt O’Riley. Le défenseur marocain débarque en provenance de West Ham, qui a accepté de laisser partir son joueur en échange d’un chèque de 23 millions d’euros, et s’est engagé pour les cinq prochaines saisons.…
LT pour SOFOOT.com
