L’OM met fin à une disette longue de plus de 13 ans
This is Marseille.
5 025 jours. C’est le temps qu’il aura fallu à l’OM pour refaire tomber un membre du Big Four en C1 . La dernière fois, c’était en février 2012, un 1-0 contre l’Inter Milan. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés grâce à André Ayew, avant de se qualifier en Italie au retour grâce à la règle des buts à l’extérieur. Depuis, 17 défaites consécutives face aux cadors européens.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
