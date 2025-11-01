L'OM martyrisé, mais l'OM libéré
Malmené à l'Abbé Deschamps, l'OM a décroché une victoire presque inespérée contre Auxerre ce samedi (0-1). Geronimo Rulli s'est démultiplié pour repousser les assauts icaunais et remettre son équipe sur les bons rails, après trois matchs sans succès.
Auxerre 0 -1 Marseille
But : Gomes (30 e )
Exclusions : Diomandé (90 e +3) pour l’AJA // Garcia (65 e ) pour l’OM …
Par Quentin Ballue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer