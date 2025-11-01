information fournie par So Foot • 01/11/2025 à 23:08

L'OM martyrisé, mais l'OM libéré

Malmené à l'Abbé Deschamps, l'OM a décroché une victoire presque inespérée contre Auxerre ce samedi (0-1). Geronimo Rulli s'est démultiplié pour repousser les assauts icaunais et remettre son équipe sur les bons rails, après trois matchs sans succès.

Auxerre 0 -1 Marseille

But : Gomes (30 e )

Exclusions : Diomandé (90 e +3) pour l’AJA // Garcia (65 e ) pour l’OM …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com