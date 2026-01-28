L'OM malmené à Bruges et provisoirement éliminé de la Ligue des champions
La soirée de l’angoisse. L’OM va-t-il réussir à faire déjouer toutes les statistiques, qui disaient que l’équipe marseillaise avait près de 95% de chances de voir les barrages de la Ligue des champions après le gros multiplex de la dernière journée de cette édition ?
Les hommes de Roberto De Zerbi font en tout cas tout pour donner des sueurs froides à leurs supporters. À Bruges, Marseille s’est fait bousculer, secouer, tout ce que vous voulez, concédant deux buts en moins de dix minutes, par Mamadou Diakhon et Romeo Vermant. Et voilà l’OM mené 2-0 à la pause.…
CG pour SOFOOT.com
