L'OM, le contre-exemple du foot féminin français
information fournie par So Foot 06/09/2025 à 22:57

L’OM, le contre-exemple du foot féminin français

L’OM, le contre-exemple du foot féminin français

Cinq ans plus tard, revoilà l’OM dans l’élite du foot féminin français, avec un déplacement sur la pelouse de l’OL Lyonnes, ce dimanche. Dans une période marquée par l’austérité et les économies, Marseille va à rebours de cette tendance, avec un projet sportif ambitieux et des moyens financiers supplémentaires pour que le club phocéen devienne aussi une place forte dans l’Hexagone chez les filles.

Presque cinq ans jour pour jour séparent l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 et la relégation de l’Olympique de Marseille de son titre de champion de Seconde Ligue arraché lors de la dernière journée de la cuvée 2024-2025 face à Toulouse (3-1). La consécration et surtout la remontée tant attendue, après avoir manqué le coche deux années de suite au profit de Saint-Étienne, puis de Nantes. Mais en un été, beaucoup de choses ont changé : l’organigramme, l’effectif, les infrastructures avec l’ambition affichée de « de bien figurer en première division dès cette première année ». Un projet assumé, qui vise à faire de l’OM une place forte du foot féminin français, à contre-courant de la tendance des coupes budgétaires et des grandes économies.

Piano, piano

Les grandes manœuvres de l’été ont donné le ton, dans tous les secteurs, des arrivées d’Antoine Ferreira en provenance du Paris FC au poste de directeur sportif et de Jérôme Dauba, ancien entraîneur de Bordeaux, à la tête du centre de formation à un mercato XXL qui a attiré l’attention du microcosme du football féminin. Au premier plan, les recrutements des deux internationales françaises, Mathilde Bourdieu (1 sélection) et Margaux Le Mouël (2 sélections). Une montée et une nouvelle dynamique qui réjouissent Jenny Perret, joueuse olympienne depuis une décennie et pierre angulaire de l’effectif marseillais : « Le club est derrière nous, mais là c’est encore plus le cas. Ils ont beaucoup investi : que ce soit par les joueuses qui sont arrivées, le recrutement qui a été géré ou encore l’agrandissement du staff. Par exemple, on a quelqu’un qui est là pour l’individualisation, ça n’existait pas avant. »

Tous propos recueillis par LB

Par Léna Bernard, à Marseille pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

