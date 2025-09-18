 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'OM fait exploser les audiences
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 09:41

L'OM fait exploser les audiences

L'OM fait exploser les audiences

Marseille et Canal+: toujours une belle romance.

Battu par le Real Madrid ce mardi en ouverture de Ligue des champions (2-1), l’Olympique de Marseille peut au moins se réjouir d’avoir réuni les Français derrière leur petit écran. Comme le détaille Médiamétrie, Canal+ a en effet enregistré son record en phase de ligue de C1, avec 2,01 millions de téléspectateurs en moyenne (11,7% de parts de marché) , et un pic à 2,3 millions aux alentours de 22h30 , soit le moment de l’expulsion de Dani Carvajal du côté madrilène.…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank