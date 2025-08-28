L'OM face au Real Madrid et Liverpool dans un calendrier très dense
Le retour sur la piste aux étoiles.
L’OM retrouve la Ligue des champions cette saison et a donc pu découvrir le tirage au sort version nouvelle formule de la C1. Les Phocéens auront huit matchs pour se faire plaisir et surtout se faire une place dans les 24 premiers, avec l’objectif d’être au moins au rendez-vous des barrages.…
CG pour SOFOOT.com
