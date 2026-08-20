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L’OM et les Marseillaises : nos étés contraires
information fournie par So Foot 20/08/2026 à 23:38
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L’OM et les Marseillaises : nos étés contraires

L’OM et les Marseillaises : nos étés contraires

Alors que l’OM n’a toujours pas enregistré la moindre arrivée cet été, entravé par les sanctions de l’UEFA et de la DNCG, ce n’est pas le cas du côté des Marseillaises. La frénésie estivale qui s’empare généralement de la Commanderie lors de l’intersaison s’est déportée du côté de l’OM Campus, avec 14 départs pour 13 arrivées et un mercato pas encore achevé du côté de l’OM féminin. À l’heure où de plus en plus d’équipes féminines subissent de plein fouet les restrictions budgétaires liées aux difficultés de leur section masculine, l’OM a pris le contre-pied.

386 jours se sont écoulés depuis l’arrivée en rock star de Pierre-Emerick Aubameyang, pour son deuxième passage à l’Olympique de Marseille, sur le tarmac de l’aéroport Marseille-Provence. Entre-temps, la foule gigantesque massée derrière les barrières s’est évaporée, les fumigènes se sont éteints et Titi c’est toi le boss a été mis au chômage technique. Seuls Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré, Facundo Medina, Gerónimo Rulli et donc Aubameyang ont foulé le sol de Marignane… mais dans le sens du départ. Bien loin des clameurs et de la liesse qui avaient accompagné leurs arrivées en Provence un ou deux ans plus tôt. L’OM n’est donc plus un hall de gare ? Que nenni. Loin des sanctions économiques de la section masculine, les Marseillaises s’avancent vers l’an II en Première Ligue avec des ambitions et des moyens décuplés.

Une cure d’austérité imposée pour l’équipe masculine…

La nouvelle était attendue et est tombée comme un couperet, l’UEFA a sanctionné l’Olympique de Marseille d’une amende de dix millions d’euros et d’un an d’exclusion des compétitions européennes avec sursis mi-juin. Une sanction lourde pour le club phocéen qui a été accompagnée dix jours plus tard par l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation par la DNCG. Des contraintes qui ont poussé l’OM à observer une cure d’austérité pour ce mercato estival, pourtant synonyme ces dernières années de chassé-croisé digne du pont du 15 août sur les routes françaises, et un premier défi de taille pour la nouvelle garde olympienne composée par Stéphane Richard, le nouveau président, Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif, et Bruno Genesio, le nouveau tacticien provençal.…

Tous propos recueillis par LB, sauf mentions.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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