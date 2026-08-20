L'Atalanta et Brighton privés d'Europe ?

Attention danger ! Les barrages de la Ligue Conférence ont réussi à nous surprendre ce jeudi. Brighton a été neutralisé sur la pelouse de Tromsø (0-0) et sera sans filet la semaine prochaine. Même topo pour l’Atalanta, accrochée par l’Hapoël Tel-Aviv (0-0), à une différence près : la Dea jouera le match retour à l’extérieur. Le FC Copenhague, habitué des joutes européennes, a été tenu en échec sur le terrain du modeste club finlandais de l’Inter Turku (0-0), alors que Twente a été battu chez lui par Qarabag (0-1). Le Panathinaïkos a quant à lui gâché une avance de deux buts contre les Tchèques du Hradec Kralove (2-2).

Quelques gros ont tout de même assumé leur statut, et pas que l’AS Monaco. L’Ajax a fait le job sur la pelouse de Sion (2-4), comme Fribourg contre Motherwell (1-2), Braga face à l’Austria Vienne (2-0) et les Rangers contre Jablonec (1-0). Getafe a pris un bel avantage dans sa double confrontation face au Partizan Belgrade (3-1). Last but not least , la sensation écossaise du printemps, Heart of Midlothian, a dû se contenter d’un nul à domicile contre le Rapid Vienne (2-2). Le vice-champion d’Ecosse, éliminé au 2 e tour de la C1 et au 3 e tour de la C3, peut encore espérer mener une campagne européenne cette saison.…

QB pour SOFOOT.com