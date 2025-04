L'OM est-il en train de perdre Roberto De Zerbi ?

L'humiliation à Reims (1-3) a été celle de trop : l'OM est en crise et le management de Roberto De Zerbi commence à atteindre ses limites. Le club provençal est-il en train de perdre son coach, et vice versa ?

« Personne ne voulait de toi dans ce club l’été dernier. J’ai été le seul à croire en toi. Et tu me remercies en défendant comme ça ? » C’est violent, limpide, cruel. Surtout quand on sait que cette saillie – rapportée, en substance, par L’Équipe – est prononcée par un entraîneur à l’encontre d’un joueur professionnel, dans le vestiaire, au milieu de tous ses coéquipiers. Dimanche, au lendemain du désastre à Auguste-Delaune (3-1), alors qu’il avait en conséquence infligé à ses troupes une mise au vert à la place des deux jours de repos, Roberto De Zerbi était dans un bad mood et s’est fâché tout rouge contre Pol Lirola, qui avait pris un bouillon terrible en Champagne, face aux dix-neuf ans de Mamadou Diakhon. Nouvel épisode de turbulences lundi, toujours narré par le quotidien sportif, lorsque le technicien, encore en rogne, a snobé ses joueurs ( « Je ne vous entraînerai pas aujourd’hui » ). Pour que le groupe accepte tout de même d’aller fouler le gazon de la Commanderie sous la direction du staff – et non de l’Italien, donc –, il aura fallu de longues minutes d’explication avec le pompier Mehdi Benatia.

De Mallemort à Milanello

RDZ a débarqué Traverse de la Martine (l’adresse du centre d’entraînement de l’OM, NDLR) avec un plan de jeu et un projet pour cette équipe. Avec un management bipolaire, aussi, fait d’amour, de fiel, et de stage commando sur les collines de Mallemort. On a vu, on a applaudi, mais depuis plusieurs semaines, l’équation se casse clairement la gueule. L’OM a perdu ses trois derniers matchs, n’a pris que trois points sur quinze possibles en un mois et demi alors qu’il était jusque là en pleine bourre (victoires 3-2 face à l’OL, 0-2 à Angers, 5-1 contre Sainté), et vient de céder sa place de dauphin à l’AS Monaco, qu’il devançait encore de six points au sortir de la J24, et qu’il affronte dans une semaine (29 e journée). Avant Reims, l’Olympique avait déjà sombré à l’Abbé-Deschamps face à Jubal et Donovan Léon (3-0), fin février. Déplacement à l’issue duquel les joueurs s’étaient entraînés « à cinq heures du matin trois fois de suite , raconte De Zerbi . Ce n’est pas une punition mais je sais faire l’entraîneur. Je

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com