information fournie par So Foot • 05/01/2025 à 10:28

L'OM en passe de boucler l'arrivée d'un ancien de la Serie A

Pablo Longoria n’a pas mis bien longtemps avant de sortir son téléphone sur ce mercato hivernal.

Même si l’Olympique de Marseille a plutôt bien réussi sa première partie de saison, avec une deuxième place à la trêve derrière Paris, il était difficile d’imaginer les dirigeants marseillais ne pas bouger sur ce mois de janvier, eux qui aiment tant les périodes de mercato. Et une première alerte est tombée ce samedi soir, alors qu’on n’avait pas vu grand-chose venir : le défenseur italo-brésilien Luiz Felipe devrait très rapidement arriver sur la Canebière, afin de signer pour dix-huit mois . Âgé de 27 ans, il a passé la majeure partie de sa carrière à la Lazio (entre 2016 et 2022), sans oublier ses expériences à la Salernitana et au Betis, avant de filer en septembre 2023 en Arabie saoudite, où il a évolué avec Al-Ittihad.…

AL pour SOFOOT.com