L'OM écœuré par le Real Madrid et deux penaltys de Mbappé
Pour son retour en Ligue des champions, l'OM est passé par plusieurs émotions contre un Real Madrid réduit à dix en seconde période, mais vainqueur au bout de l'histoire grâce à deux penaltys de Kylian Mbappé (2-1). Timothy Weah avait pourtant mis Marseille devant, sans que cela ne puisse durer très longtemps.
Real Madrid 2-1 Marseille
Buts : Mbappé (29 e SP, 81 e SP) pour le Real // Weah (22 e ) pour l’OM
Expulsion : Carvajal (72 e ) au Real …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.com
