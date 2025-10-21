L’OM doit-il viser le top 8 en Ligue des champions ?

Une défense qui performe, un calendrier homogène, mais abordable, et le modèle du LOSC... l’OM en Ligue des champions doit montrer qui il est réellement : un grand d’Europe.

→ Contre le Sporting, ça passe toujours

En 2020-2021, Dimitri Payet, contre l’Olympiakos, avait mis fin à la terrible série des 13 défaites d’affilée de Marseille en Ligue des champions. Depuis, l’OM s’est imposé deux fois contre le Sporting… en deux matchs, signant à Lisbonne la seule victoire de son histoire européenne au Portugal. Pour afficher 100 % de victoires (ce sont les chiffres), il pouvait dire merci aux boulettes des Portugais, et à leurs trois cartons rouges pris lors de ces deux rencontres. L’OM est un gros d’Europe : en Ligue des champions, les Lisboètes n’affichent 100 % de défaites que contre une seule équipe : Barcelone. CQFD. Enfin, l’OM peut compter sur un porte-bonheur argentin. Depuis ces deux matchs de l’automne 2022, un seul Marseillais joue encore au club : Leonardo Balerdi.

55% - Seuls le Celtic (58%) et Anderlecht (58%) affichent un pourcentage de défaites supérieur à celui de Marseille (55% - 41/75) parmi les équipes à plus de 50 matches en Ligue des Champions. Routine. https://t.co/qeMB8pmVlK…

Propos de Medhi Benatia recueillis par LB.

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com