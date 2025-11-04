 Aller au contenu principal
L’OM devra composer sans plusieurs de ses cadres face à l’Atalanta
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 15:04

L’infirmerie peut quasiment jouer un five.

Après une victoire poussive ce week-end à Auxerre (0-1) , l’Olympique de Marseille jouera ce mercredi soir son quatrième rendez vous européen de la saison, face à l’Atalanta. Et si Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir étaient pressentis pour effectuer leurs retours dans le groupe phocéen, aucun d’entre eux ne sera finalement de la partie.

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
