L’OM devra composer sans plusieurs de ses cadres face à l’Atalanta
L’infirmerie peut quasiment jouer un five.
Après une victoire poussive ce week-end à Auxerre (0-1) , l’Olympique de Marseille jouera ce mercredi soir son quatrième rendez vous européen de la saison, face à l’Atalanta. Et si Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir étaient pressentis pour effectuer leurs retours dans le groupe phocéen, aucun d’entre eux ne sera finalement de la partie. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
