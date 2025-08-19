L'OM confirme avoir placé Rabiot (et Rowe) sur la liste des transferts
La magie de l’OM.
Une journée, une défaite à Rennes et une crise dès le mois d’août. Ce mardi, le bazar à Marseille a pris une nouvelle tournure après l’information de la volonté de Roberto De Zerbi et du club phocéen de se séparer d’Adrien Rabiot, après l’altercation avec Jonathan Rowe ce week-end.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
