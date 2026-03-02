L'OM célèbre la victoire contre l'OL avec Jul dans le vestiaire

« Nous, c’est Vive l’OM, demande à mon bèw. L’étoile sur l’maillot, elle peut pas tombew. » Ce dimanche, après la victoire de Marseille face à Lyon dans l’Olympico (3-2), les Phocéens ont eu de la visite dans les vestiaires.

Le rappeur marseillais Jul, véritable légende de la ville, a fait son apparition pour célébrer avec les joueurs . Qui dit Jul, dit signe Jul. C’est l’occasion de prendre une photo souvenir et même Medhi Benatia se joint à la fête.…

EA pour SOFOOT.com