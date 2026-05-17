L'OM cartonne Rennes et accroche la Ligue Europa
Dans un match décisif pour la cinquième place et une ambiance de semi-grève au Vélodrome, l'OM de Habib Beye a limité la casse en battant le Stade rennais (3-1) pour choper le top 5 et la Ligue Europa. Les Bretons auraient accroché le podium en cas de victoire, mais ils devront soutenir Lens en Coupe de France pour espérer une qualification dans la même compétition.
OM 3-1 Rennes
Buts : Højbjerg (2 e ), Gouiri (10 e ) et Aubameyang (55 e ) pour l’OM // Lepaul (84 e ) pour le SRFC
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Par Clément Gavard, au Vélodrome pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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