L'OM cartonne Rennes et accroche la Ligue Europa

Dans un match décisif pour la cinquième place et une ambiance de semi-grève au Vélodrome, l'OM de Habib Beye a limité la casse en battant le Stade rennais (3-1) pour choper le top 5 et la Ligue Europa. Les Bretons auraient accroché le podium en cas de victoire, mais ils devront soutenir Lens en Coupe de France pour espérer une qualification dans la même compétition.

OM 3-1 Rennes

Buts : Højbjerg (2 e ), Gouiri (10 e ) et Aubameyang (55 e ) pour l’OM // Lepaul (84 e ) pour le SRFC

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Par Clément Gavard, au Vélodrome pour SOFOOT.com