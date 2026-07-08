L'OM boucle son premier gros coup du mercato
Mal à la gorge ? Prenez une pastille Lavogez. Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille a annoncé son premier gros transfert entrant du mercato d’été. L’ancienne internationale française Claire Lavogez (32 ans) rejoint Les Marseillaises en provenance de la Real Sociedad , où elle était arrivée en fin de contrat après deux saisons complètes et 40 matchs disputés. La durée de son contrat n’a pas été précisée.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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