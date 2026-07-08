Aurélien Tchouaméni de retour à l'entraînement

Didier avait vu juste. Avant de s’embrouiller avec des journalistes marocains, Didier Deschamps avait donné une info importante avant le quart de finale que disputeront les Bleus face au Maroc ce jeudi : Aurélien Tchouaméni va mieux. Victime d’une lésion aux adducteurs, il n’avait pas pu prendre part au huitième de finale remporté face au Paraguay et son retour à l’entraînement restait très incertain.

Au petit trot

Néanmoins, les mots du sélectionneur ont été confirmés : Tchouaméni a participé à la séance collective de ce mercredi, une première depuis l’annonce de sa blessure . Auparavant, il n’effectuait que des séances en marge du groupe. Néanmoins, il apparaît improbable de le voir aligné face aux Lions de l’Atlas. On retrouvera de nouveau la paire Koné-Rabiot au milieu de terrain et Tchouaméni, dans la colonne des remplaçants.…

JD pour SOFOOT.com