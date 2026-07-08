Voici le secret de tous les pays qualifiés pour les quarts de finale

Encore plus fort que les oiseaux. Qui a dit que le hasard existait dans le football ? Au contraire, tout est scripté depuis le début. Ainsi, en jetant un œil au bilan des huitièmes de finale, on constate que tous les pays qualifiés pour les quarts ont un point commun : posséder un plus grand nombre de moutons par kilomètre carré sur leur territoire que leur adversaire .

Et en se penchant plus près sur les chiffres exacts, on constate que certains scores étaient écrits d’avance. Ainsi, la différence entre le ratio du Portugal (22,80) et l’Espagne (26,68) est très faible et se ressent dans le score final (0-1). Idem entre l’Argentine et l’Egypte. A l’inverse, l’écart abyssal entre le Canada (0,08) et le Maroc (44,56) justifie la promenade de santé des Lions de l’Atlas.…

JD pour SOFOOT.com