L'OM avec Nayef Aguerd titulaire contre l'Atalanta
information fournie par So Foot 05/11/2025 à 20:31

L'OM avec Nayef Aguerd titulaire contre l'Atalanta

L'OM avec Nayef Aguerd titulaire contre l'Atalanta

La bonne nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de l’OM.

Nayef Aguerd commencera bien titulaire avec l’OM ce mercredi soir contre l’Atalanta . Forfait le week-end dernier à Auxerre et d’abord très incertain pour la réception des Bergamasques, l’international marocain appariassait d’abord bien dans le groupe de Roberto De Zerbi.…

TJ pour SOFOOT.com

