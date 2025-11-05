L'OM avec Nayef Aguerd titulaire contre l'Atalanta
La bonne nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de l’OM.
Nayef Aguerd commencera bien titulaire avec l’OM ce mercredi soir contre l’Atalanta . Forfait le week-end dernier à Auxerre et d’abord très incertain pour la réception des Bergamasques, l’international marocain appariassait d’abord bien dans le groupe de Roberto De Zerbi.…
TJ pour SOFOOT.com
