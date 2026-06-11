L'OM annonce sa première recrue

On ne change pas une équipe qui gagne. Après l’arrivée à la tête de l’OM féminin de Nicolas Chabot, en provenance du FC Nantes, c’est au tour de Maureen Cosson de débarquer dans la cité phocéenne, après trois saisons chez les Canaries.

Un renfort de poids en défense

Si la durée du contrat n’a pas été précisée, la défenseure centrale de 29 ans débarque libre à Marseille pour renforcer un secteur défensif orphelin de Ninon Blanchard et Marta Carro, titulaires de la charnière défensive olympienne , dont les départs ont déjà été officialisés. Plus tôt dans la journée, le FC Nantes avait d’ores et déjà communiqué le départ de sa capitaine, arrivée au terme de son contrat.…

LB, avec JF pour SOFOOT.com