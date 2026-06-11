 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Real Madrid officialise l’arrivée de José Mourinho
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 20:58

Le Real Madrid officialise l’arrivée de José Mourinho

Le Real Madrid officialise l’arrivée de José Mourinho

Fin du suspense. C’était un secret de polichinelle depuis la réelection de Florentino Pérez, c’est désormais officiel : José Mourinho est bien de retour sur le banc du Real Madrid . Déjà aux commandes entre 2010 et 2013, le Portugais reprend du service pour les trois prochaines années, selon le communiqué publié par les Merengue .

Comunicado Oficial: José Mourinho…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le but mexicain parmi les plus rapides de l'histoire de la Coupe du monde
    Le but mexicain parmi les plus rapides de l'histoire de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 11.06.2026 21:56 

    Le Mondial est parfaitement lancé. Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud n’aura mis que neuf minutes à se débloquer . Sur une perte de balle coupable des Bafana Bafana , c’est Julián Quiñones qui est venu ajouter son nom à la longue liste des ... Lire la suite

  • Le stade Azteca de Mexico juste avant le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 ( AFP / Rodrigo OROPEZA )
    Mondial-2026: C'est parti à Mexico
    information fournie par AFP 11.06.2026 21:39 

    La "fiesta del futbol" a commencé à Mexico: après une cérémonie tout en couleur et en musique, le coup d'envoi tant attendu du Mondial-2026 a été donné jeudi pour le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Et le premier but n'a pas tardé: l'ailier ... Lire la suite

  • Les Bleus ont fait plier la FFF
    Les Bleus ont fait plier la FFF
    information fournie par So Foot 11.06.2026 21:26 

    Des tensions ? Quelles tensions ? Alors que le sujet des primes et du nombre de places allouées à chaque joueur pour les rencontres de l’équipe de France avait été mis sur la table ces derniers jours par les Bleus, la FFF a décidé d’accéder aux requêtes des joueurs ... Lire la suite

  • Angers prolonge un cadre
    Angers prolonge un cadre
    information fournie par So Foot 11.06.2026 20:24 

    Pas de blabla avec Belkebla. Haris Belkebla prolonge jusqu’en 2028, avec une année en option avec le SCO d’Angers, a annoncé le club ce jeudi soir. Le milieu de terrain algérien (11 sélections entre 2019 et 2022) a réussi à s’imposer en tant que capitaine du 13 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank