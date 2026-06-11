Le Real Madrid officialise l’arrivée de José Mourinho
Fin du suspense. C’était un secret de polichinelle depuis la réelection de Florentino Pérez, c’est désormais officiel : José Mourinho est bien de retour sur le banc du Real Madrid . Déjà aux commandes entre 2010 et 2013, le Portugais reprend du service pour les trois prochaines années, selon le communiqué publié par les Merengue .
Comunicado Oficial: José Mourinho…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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