L’OM à la recherche du juste milieu

Roberto De Zerbi a l’embarras du choix au milieu de terrain, encore plus avec le retour de blessure de Geoffrey Kondogbia. Jusque-là, Pierre-Emile Højbjerg, Matt O’Riley et Angel Gomes ont plutôt tiré leur épingle du jeu, mais RDZ doit encore affirmer ses choix dans les prochaines semaines, et ce dès vendredi à Nice.

Les matchs se suivent et le milieu de terrain marseillais ne cesse de bouger. Logique compte tenu du calendrier et du rythme effréné qu’il impose. Contraint de revoir sa copie avec le départ d’Adrien Rabiot cet été, Roberto De Zerbi n’a pas encore trouvé la formule optimale. Cela n’empêche pas l’OM d’avancer, mais le coach italien va vite avoir besoin de certitudes : au cours des quatre prochaines semaines, les Phocéens joueront une grande partie de leur avenir en Ligue des champions et se frotteront à des concurrents directs en Ligue 1, notamment Lille (5 décembre) et Monaco (14 décembre).

O’Riley et Vermeeren, deux bleus encore tendres

Pierre-Emile Højbjerg est sans aucun doute l’un des noms que Roberto De Zerbi inscrit en premier sur la feuille de match. Le Danois est un soldat fiable, prêt à tout pour le maillot. Il est le Marseillais le plus utilisé cette saison parmi les joueurs de champ, devant Mason Greenwood. Il a aussi l’avantage d’être arrivé il y a déjà plus d’un an, ce qui lui a permis de solidement s’installer et de développer sa relation avec son coach. « J’ai eu la chance d’avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto De Zerbi dans le même panier » , ose-t-il carrément dans Onze Mondial . Autour du Norvégien, cependant, le puzzle n’est pas encore assemblé de manière définitive.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com