Qu'est-ce qui attend Achraf Hakimi dans son procès pour viol ?

Paris Saint-Germain’s defender Achraf Hakimi speaks during a press conference at the PSG Campus on May 6, 2025, before the UEFA Champions League football match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at the Parc des Princes Stadium in Paris on May 7, 2025. Photo by Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM - Photo by Icon Sport

Accusé de viol, Achraf Hakimi passera devant la cour criminelle. Ce genre d’affaire est complexe et, dans la majorité des cas, est classé sans suite. Que se passera-t-il pour Hakimi ?

« c très grave », « on va le dépouiller » , « il me viole », « il m’a attrapé la bouche », « Je v le bz » sont des messages envoyés par une jeune femme à son amie la nuit du 25 février 2023. Celui dont elle parle, c’est Achraf Hakimi.

Toujours présumé innocent, le joueur du Paris Saint-Germain est aujourd’hui envoyé en procès pour viol. Depuis le 27 février 2023, le Marocain est visé par une enquête préliminaire en raison d’accusations portées contre lui. La jeune femme raconte avoir tissé des liens avec le joueur sur Instagram, qu’elle s’est rendue chez lui à Boulogne-Billancourt et que Hakimi aurait commis des attouchements avant de la violer. Hakimi, quant à lui, dément et accuse cette femme de vouloir l’extorquer. En août dernier, le parquet de Nanterre a rendu son réquisitoire définitif demandant un procès. Le Ballon d’or africain passera finalement devant la cour criminelle. Une décision qu’il conteste sur son compte X : « Aujourd’hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès, alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement » .…

Propos de Me Berthe recueillis par EA.

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com