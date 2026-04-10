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L'Olympique de Marseille tient son nouveau président !
information fournie par So Foot•10/04/2026 à 11:08
L'Olympique de Marseille tient son nouveau président !
Fumée blanche à la Commanderie.
Lors de la conférence de presse de Frank McCourt ce vendredi, le nom du
nouveau président de l’Olympique de Marseille
a été dévoilé. Comme prévu, il s’agit bien de
Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange.
…
Une soirée à rapidement oublier. Alors que les joueurs de Strasbourg sont passés à côté de leur quart de finale aller de Ligue Conférence contre Mayence (défaite 2-0) ce jeudi, certains supporters du club alsacien ont vécu un déplacement plus périlleux que prévu ...
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Désigné nouveau président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard n’est pas un nom très connu dans le football. Sauf peut-être par ceux qui avaient suivi de près l’affaire entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais, dans laquelle le nom de l’ancien PDG d’Orange ...
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Secret de polichinelle. Lors de la conférence de presse de présentation de Stéphane Richard, le nouveau président de l’Olympique de Marseille ce vendredi, Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen depuis 10 ans, a été questionné sur l’avenir du directeur du ...
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Le chouchou Gianni. Le conseil de la CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football, s’est réuni ce jeudi à Asunción afin de décider qui serait leur favori pour les élections présidentielles de la FIFA qui se dérouleront en 2027. À l’unanimité, c’est l’actuel ...
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