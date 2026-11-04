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L’OL va virer le plus gros crack de sa génération 2010
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 16:25

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L’OL va virer le plus gros crack de sa génération 2010

L’OL va virer le plus gros crack de sa génération 2010

L’art de gâcher son immense talent . Le jeune attaquant Bojan Zekovic, international français U17 d’origine serbe, devrait être licencié par l’Olympique lyonnais pour des problèmes disciplinaires répétés malgré les nombreuses mises en garde du club, selon les informations de L’Équipe .

La direction rhodanienne n’a pas souhaité donner davantage de détails sur les coulisses de cette affaire qui concerne l’un des espoirs les plus talentueux de son centre de formation, qui mesure déjà 1,87 mètre et qui brille aux côtés des autres jeunes pousses de la génération 2010 de l’OL.…

MB pour SOFOOT.com

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