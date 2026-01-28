L'OL va devoir se passer de Corentin Tolisso

Lyon garde-t-il le cap sans son capitaine ? Comme l’a annoncé l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca ce mercredi, les Lyonnais devront se passer cette semaine du milieu de terrain de 31 ans, Corentin Tolisso .

Lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue Europa entre Lyon et le PAOK Salonique, le technicien portugais a été interrogé sur son groupe pour la rencontre de jeudi soir. À propos de son capitaine, il a déclaré : « Corentin Tolisso souffre d’une petite blessure musculaire aux ischio-jambiers droits et ne sera pas disponible pour les prochains matchs, y compris contre Lille. » …

JE pour SOFOOT.com